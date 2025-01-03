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Україна цього року планує виробити 3000 крилатих ракет і 30 тисяч далекобійних БпЛА

03 січня 2025, 14:33
Україна цього року планує виробити 3000 крилатих ракет і 30 тисяч далекобійних БпЛА
Wikipedia
Оборонно-промисловий комплекс України передбачає нарощування наявних виробничих спроможностей до 30 млрд доларів.

Українські підприємства планують виготовити порядка 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, а також щонайменше 30 000 далекобійних дронів.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав в Тelegram-каналі.

"У межах проєкту "Зброя перемоги" запустимо довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років. Особливу увагу будемо приділяти компоненту далекобійності та ракетній програмі. Завдання від Президента України — виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів", - йдеться в дописі.

Шмигаль написав, що плани вітчизняних підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до 30 млрд доларів.

Також уряд планує розвивати "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. 

На цей рік очікується залучення понад 1 млрд доларів.

Шмигаль додав, що в галузі безпеки особливу увагу уряд приділить розвитку системи укриттів за фінською моделлю. Він пояснив, що це — державно-приватне партнерство, яке передбачає велику мережу надійних укриттів. За його словами, у мирний час ці укриття матимуть різне цільове призначення.

 
війна в УкраїніОПК

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