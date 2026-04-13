Україна зняла рекомендації громадянам утриматись від поїздок до Угорщини
13 квітня 2026, 10:57
МЗС України
Міністерство закордонних справ зняло рекомендацію для українських громадян утриматися від поїздок до Угорщини.
Про це повідомив міністр Андрій Сибіга в Facebook.
Він пояснив, що рекомендації були пов’язані з виборчою кампанією в країні. Оскільки вчора вибори завершилися, то загроза провокацій зникла.
“У звʼязку із завершенням учора виборчої кампанії в Угорщині, МЗС відміняє попередні рекомендації громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. Ця виборча кампанія, яка, на жаль, була переповнена маніпуляціями щодо України, вже позаду. А отже втратили свою гостроту й підвищені ризики провокацій, через які запроваджувалися ці обмеження”, – сказав він.
Сибіга розраховує, що результати виборів приведуть до нормалізації відносин між країнами.
“Хочу також налаштувати українців на реалістичні очікування. Попереду копітка, прагматична та спокійна робота з пошуку точок дотику, відновлення спільної поваги та втілення спільних прагматичних інтересів. Наші народи заслуговують на те, щоб ми пройшли цей шлях, і ми будемо працювати над відновленням добросусідства в інтересах наших двох країн та Європи загалом”, – додав міністр закордонних справ України.