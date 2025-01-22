Українські військові відновили втрачені позиції під Покровськом, водночас ворог просунувся поблизу трьох сіл – ISW

російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на 1,1 кілометра вздовж вулиці Фонтанної у східній Великій Новосілкі, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви

Українські військові відновили втрачені позиції під Покровськом. Водночас російська армія просунулась в Курській області та поблизу Часового Яру, Покровська та Курахового. Окупантам вдалось просунутися поблизу Торецька, Покровська та Курахового.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

російські війська нещодавно просунулися до українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують, що окупанти просунулися до західної околиці Вікторівки (на північний захід від Суджі) та на південний захід і північний захід від Нікольського. (на південь від Вікторівки) під час механізованого штурму чисельністю не менше роти. російське джерело стверджувало, що бої тривали біля Курилівки (на південь від Суджі). російський мілблогер стверджував, що нинішня тепла погода та очікуваний сніг і дощ у Курській області не сприяють великим наступальним операціям.

російські війська продовжували наземні атаки на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська 20 і 21 січня, але не просунулися.

російські війська 20 і 21 січня продовжували наступальні операції на північ від Куп’янська в районі Дворічної та на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки, але не просунулися вперед.

21 січня окупанти продовжили наступальні дії на Боровому напрямку, але підтверджених наступів не зробили. російський мілблогер заявив, що неточна доповідь російського МО про захоплення Новоєгорівки, ймовірно, призведе до великих втрат росіян у цьому населеному пункті. російські війська продовжували наземні атаки на північний схід від Борової в районі Лозової, Зеленого Гаю, Колісниківки, Загризового та Нової Кругляківки; на схід від Борової біля Копанок і Надії; і на південний схід від Борової біля Новоєгорівки, Невського та Макіївки 20 і 21 січня.

21 січня російські війська продовжили наступ на Лиманському напрямку, але підтверджених наступів не зробили.