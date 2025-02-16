Україну не поінформували про переговори США і рф у Саудівській Аравії – CNN
16 лютого 2025, 17:57
Фото: з відкритих джерел
Журналісти поділилися, що на зустрічі будуть присутні радник з національної безпеки США, держсекретар і спецпредставник президента США з Близького Сходу.
Україну не поінформували про те, що делегація США має вирушити до Саудівської Аравії для переговорів із росією про припинення війни.
Про це в коментарі для CNN повідомив український чиновник.
Зазначається, що радник із національної безпеки США Майкл Волтц, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф збираються вирушити до Саудівської Аравії для зустрічі з високопоставленими російськими чиновниками.
Український чиновник заявив у розмові з журналістами, що американська сторона нічого не сказала уряду України про це.
Раніше видання Politico повідомляло про те, що високопосадовці адміністрації США вже попрямували до Саудівської Аравії, де мають розпочати мирні переговори з представниками України та рф. Проте в Україні не підтвердили цієї інформації.