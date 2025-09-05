"Уже навіть путін не заперечує". Зеленський здивований позицією Угорщини щодо членства України в ЄС
05 вересня 2025, 14:55
Президент наголосив, що готовий до зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з цього питання
Україна почула сигнал від рф, що вони вже сприймають членство України в Європейському союзі, і позиції деяких країн щодо переговорних кластерів мають дивний вигляд.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Ужгороді, його цитує "Інтерфакс-Україна".
Президент зазначив, що росія йшла до думки про членство України в ЄС ще з 2013 року, і висловив жаль, що рф "сприймає реальність із такою затримкою". За його словами, це треба почути й деяким великим друзям росії в Європі.
"Якщо вже навіть президент рф путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини, щодо кластерів перемовних виглядають дійсно дивно", – заявив президент.
Він нагадав, що напередодні розмовляв із президентом США Дональдом Трампом, і той був незадоволений тим, що країни Європи купують російську нафту й газ.
"Це стосується, зокрема, політики деяких європейських країн: і Словаччини, і Угорщини, і, напевно, ще є країни. І сьогодні я пізніше буду говорити про це з прем'єр-міністром Словаччини. І дуже ми сподіваємося, що інші наші сусіди також почують відповідні сигнали", – сказав Зеленський.