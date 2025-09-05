"Уже навіть путін не заперечує". Зеленський здивований позицією Угорщини щодо членства України в ЄС

Президент наголосив, що готовий до зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з цього питання

Україна почула сигнал від рф, що вони вже сприймають членство України в Європейському союзі, і позиції деяких країн щодо переговорних кластерів мають дивний вигляд.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Ужгороді, його цитує "Інтерфакс-Україна".

Президент зазначив, що росія йшла до думки про членство України в ЄС ще з 2013 року, і висловив жаль, що рф "сприймає реальність із такою затримкою". За його словами, це треба почути й деяким великим друзям росії в Європі.