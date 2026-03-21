Уже понад 20 країн готові забезпечити безпечний прохід через Ормузьку протоку

Понад 20 країн заявили про готовність зробити свій внесок у забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку.

Згідно із заявою, 22 країни, включно з європейськими, але також ОАЕ і Бахрейн, засуджують нещодавні напади Ірану на "неозброєні торгові судна в Перській затоці, напади на цивільну інфраструктуру, а також фактичне закриття Ормузької протоки".

"Ми висловлюємо готовність зробити свій внесок у відповідні заходи щодо забезпечення безпечного проходу через протоку. Ми вітаємо прихильність країн, що беруть участь у підготовчому плануванні", - йдеться в заяві.