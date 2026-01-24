Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Абу-Дабі завершився другий день переговорів щодо України – Sky News

24 січня 2026, 15:17
В Абу-Дабі завершився другий день переговорів щодо України – Sky News
Скриншот з відео
Попри закритий формат зустрічей, продовження переговорів сприймається як позитивний сигнал, хоча прориву поки не очікують.
В Абу-Дабі стартував другий день переговорів між Україною та росією.
 
Про це повідомляє Sky News.
 
Очікувалось, що сторони продовжать обгововорення головних тем зустрічі, зокрема буферні зони та механізми контролю. Деталі переговорів не розголошуються, оскільки зустріч проходить за закритими дверима.
 
Московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт зазначив, що сам факт продовження переговорів є позитивним сигналом, хоча очікувати швидкого прориву не варто.
 
Як розповіли журналістам в Офісі президента, станом на зараз переговори в Абу-Дабі завершились.
 
"Поки завершились без продовження", - сказала речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян.

 

