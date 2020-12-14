В Індії десятки тисяч фермерів протестують через "чорні закони"

Організатори страйку також запланували на понеділок символічне голодування

Десятки тисяч протестуючих індійських фермерів закликали до другого за тиждень загальнонаціонального страйку, щоб домогтися скасування трьох нових законів про сільськогосподарську реформу.

На думку протестуючих, нові закони знизять ціни на урожай і скоротять доходи індійських фермерів, повідомляє "Укрінформ".

Демонстранти розбили табори щонайменше на п'яти основних автомагістралях на околицях Нью-Делі і заявили, що не поїдуть, поки уряд не скасує так звані "чорні закони".

Організатори страйку також запланували на понеділок символічне голодування.

Індійські фермери вже три тижні блокують шосе, що ведуть до столиці країни. Вони провели кілька раундів переговорів з індійським урядом, проте поки не змогли домовитися.

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