В Іспанії дорогою на виставку зникла картина Пікассо вартістю €600 тисяч

Картина Пабло Пікассо "Naturaleza muerta con guitarra" зникла під час перевезення з Мадрида до Гранади.

Про це повідомляє The Guardian.

Роботу, написану у 1919 році, мали представити на виставці фонду CajaGranada як частину партії позичених експонатів. Твір мистецтва вартістю близько 600 тисяч євро перевозили фургоном із Мадрида 3 жовтня.

За даними фонду, вантаж прибув до місця призначення близько 10:00 ранку за місцевим часом. Під час розвантаження помітили, що деякі експонати були неправильно пронумеровані, через що не вдалося одразу провести детальну перевірку. Попри це, доставку прийняли, а фургон продовжив рух.