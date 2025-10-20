Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Іспанії дорогою на виставку зникла картина Пікассо вартістю €600 тисяч

20 жовтня 2025, 16:09
В Іспанії дорогою на виставку зникла картина Пікассо вартістю €600 тисяч
Роботу, написану у 1919 році, мали представити на виставці фонду CajaGranada як частину партії позичених експонатів.
Картина Пабло Пікассо "Naturaleza muerta con guitarra" зникла під час перевезення з Мадрида до Гранади.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Роботу, написану у 1919 році, мали представити на виставці фонду CajaGranada як частину партії позичених експонатів. Твір мистецтва вартістю близько 600 тисяч євро перевозили фургоном із Мадрида 3 жовтня.
 
За даними фонду, вантаж прибув до місця призначення близько 10:00 ранку за місцевим часом. Під час розвантаження помітили, що деякі експонати були неправильно пронумеровані, через що не вдалося одразу провести детальну перевірку. Попри це, доставку прийняли, а фургон продовжив рух.
 
Протягом кількох днів запаковані твори мистецтва зберігалися під відеоспостереженням і не розкривалися. Коли ж організатори почали розпаковувати експонати, куратор виставки та керівник виставкового відділу виявили зникнення невеликої роботи Пікассо й одразу повідомили поліцію.
 
Іспанські ЗМІ припускають, що фургон міг зупинятися на ніч поблизу Гранади, і водії чергували, охороняючи вантаж.
 
Картина "Натюрморт із гітарою" - невелика робота розміром 12,7 на 9,8 сантиметра, що належала приватному колекціонеру з Мадрида. Нині правоохоронці з’ясовують, де могла зникнути картина та чи сталося це під час транспортування або вже після прибуття вантажу.

 

Іспаніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 жовтня 2025, 22:39
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Політика
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 16:29
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється