В Ізраїлі пройшли масові мітинги проти намірів Нетаньягу взяти під контроль Смугу Гази

Люди закликали солдатів Цахал відмовитися від участі у бойових діях.

Напередодні ввечері десятки тисяч протестувальників зібралися у Тель-Авіві та містах по всьому Ізраїлю, щоб закликати до угоди про звільнення заручників та припинення вогню, перш ніж Цахал розпочне свою заплановану операцію з захоплення Смуги Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.