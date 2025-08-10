Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Ізраїлі пройшли масові мітинги проти намірів Нетаньягу взяти під контроль Смугу Гази

10 серпня 2025, 14:17
В Ізраїлі пройшли масові мітинги проти намірів Нетаньягу взяти під контроль Смугу Гази
Фото: EPA/UPG
Люди закликали солдатів Цахал відмовитися від участі у бойових діях.
Напередодні ввечері десятки тисяч протестувальників зібралися у Тель-Авіві та містах по всьому Ізраїлю, щоб закликати до угоди про звільнення заручників та припинення вогню, перш ніж Цахал розпочне свою заплановану операцію з захоплення Смуги Гази.
 
Про це повідомляє The Times of Israel.
 
Головною вимогою демонстрантів було припинення війни у Секторі Гази та повернення усіх ізраїльських заручників. Окремі протестувальники закликали президента США Дональда Трампа втрутитися, аби війна в анклаві завершилася.
 
Як пише Reuters, опитування громадської думки показують, що переважна більшість ізраїльтян виступає за негайне припинення війни, щоб забезпечити звільнення решти 50 заручників, яких утримують бойовики в Газі. Ізраїльські чиновники вважають, що близько 20 заручників досі живі.
 
Перед входом до штаб-квартири Армії оборони Ізраїлю в Тель-Авіві, що на вулиці Бегін, люди закликали солдатів відмовитися від участі у бойових діях, а також звернулися до лідерів опозиції, профспілок та бізнесу із закликом повпливати на ситуацію в країні.

 

Ізраїльпротестивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється