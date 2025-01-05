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В сотні дронів рф, які цієї ночі атакували Україну, виявили 8755 іноземних компонентів

05 січня 2025, 15:12
В сотні дронів рф, які цієї ночі атакували Україну, виявили 8755 іноземних компонентів
Фото: УНН
За перший тиждень нового року росіяни випустили вже більше 600 БпЛА.

Армія рф в ніч на 5 січня випустила по Україні 103 дрони, в яких виявили 8755 компонентів іноземного виробництва.

Про це президент України Володимир Зеленський написав в Telegram-каналі.

"Майже щодня ми захищаємо наше небо від російських ракет та дронів", - йдеться в дописі. 

Впродовж тижня росія застосувала більше 600 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів і в них понад 50 тисяч підсанкційних компонентів з усього світу.

Зеленський додав, що санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів в рф недостатній, адже москва продовжує отримувати потрібні їй компоненти і  засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою атакує Україну.

"Ми маємо й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів - це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті. Я вдячний кожному партнеру, який нам із цим допомагає", - констатував президент.

Цієї ночі сили ППО знищили 61 дрон, ще 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

 
шахедивійна в Україні

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