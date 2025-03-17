Ціни на яловичину зросли майже вдвічі.

В Америці яловичина дорожчає кілька років поспіль, а яйця вже коштують по $6 за 12 штук.

Про це йдеться у статті The Economist.

Так, у чиказькому районі West Loop, яке відоме своїми гастрономічними закладами, серед яких бургерна Au Cheval - туристи годинами стоять у черзі за легендарним подвійним чізбургером з смаженим яйцем.

Однак вартість цього делікатесу зростає, адже ціна на яйця вже підскочили до $6 за дюжину через пташиний грип, але також дорожчає і яловичина, а а тлі ймовірних мит Дональда Трампа ситуація може ще більше зіпсуватись.

У США з січня 2020 року середня ціна за фунт (0,45 кг) яловичого фаршу зросла з $3,90 до $5,60, що на 45% більше, що майже вдвічі перевищує загальний рівень інфляції.

Головна причина це високий попит і обмежена пропозиція.

Через недостатні інвестиції в галузь поголів’я великої рогатої худоби в США скоротилося, тоді як любов американців до бургерів і стейків залишається незмінною.

Раніше ситуацію рятував імпорт, коли ще в 2022 році США експортували більше яловичини, ніж імпортували, але ситуація змінилася.

В 2023 році Америка імпортувала рекордні 2 мільйони голів живої худоби та 2,1 мільярда кг м’яса і це допомогло стримати ціни.

Проте Трампа наразі більше хвилює перетин кордону іноземними стадами, ніж зростання цін. Попри те, що він любить стейки, засмажені до чорної скоринки, але з такими митами саме він може виявитися тим, хто "обпікся".

3 березня президент США заявляє, що 2 квітня введе жорсткі мита на сільськогосподарський імпорт, імовірно, зокрема на яловичину. Фермерам він порадив "готуватися" до збільшення виробництва та "насолоджуватися" процесом.

Американским фермерам це мало б бути вигідно, адже якщо імпорт скоротиться, то внутрішні ціни на м’ясо зростуть, але реальність інша.

За словами фермерів, такі зміни можуть підірвати відновлення поголів’я худоби тому, що різке зростання цін стимулює продаж, а не інвестування в розведення, а також споживачі можуть почати відмовлятися від червоного м’яса на користь альтернатив.

Навіть якщо Трамп не введе нові мита, він може повернути частково призупинене 25% мито на імпорт з Канади та Мексики. Це може сильно вплинути на ринок, адже значна частина яловичини в США проходить через кілька країн: телят вирощують у Мексиці, потім відгодовують у США, а забивають на канадських бойнях, після чого м’ясо повертається до Америки.

Нещодавно США звернулися по допомогою до Данії через зростання цін на яйця. Датська яєчна асоціація заявила, що розгляне цю пропозицію, але в Європі немає надлишку яєць.