В США пилові бурі паралізували роботу аеропорту та залишили десятки тисяч жителів без світла

У США потужні пилові бурі пронеслися центральною Арізоною, через що в 25 серпня ввечері тимчасово зупинили польоти в міжнародному аеропорту Фенікс Скай-Харбор. Також понад 40 тисяч жителів округу Марікоп, до якого входить Фенікс, залишилися без електроенергії.

Про це пише газета The New York Times.

Більш ніж два мільйони людей у Феніксі та його околицях опинилися під ударом негоди. Національна метеорологічна служба попередила про різке погіршення видимості та сильний вітер, що місцями перевищував 50 миль на годину (понад 80 км/год). Водіїв закликали не виїжджати на дороги під час бурі.

Федеральне управління цивільної авіації оголосило про тимчасову зупинку польотів в аеропорту через пилові бурі. Близько за годину обмеження скасували, проте вильоти затримувалися ще на 15–30 хвилин.