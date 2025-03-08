​Велика Британія заборонила імпорт м’яса та молокопродуктів з Угорщини та Словаччини

Заборону ввели через випадок ящуру на угорській фермі, яка знаходиться біля словацького кордону.

Велика Британія прийняла рішення про заборону імпорту м’яса та молочних продуктів з Угорщини та Словаччини після того, як у п’ятницю на кордоні між двома країнами було підтверджено випадок ящуру. Менше ніж два місяці назад спалаху цьоєї хвороби був у Німеччині.

Угорська влада виявила випадок цієї заразної хвороби на фермі великої рогатої худоби, де поголів'я складає 1400 особин, на кордоні зі Словаччиною. Це стало першим спалахом в країні за 50 років.

Заборона поширюється на велику рогату худобу, свиней, овець, кіз та інших недомашніх жуйних тварин і свиней, таких як олені, і необроблена продукціяіз них, зокрема свіже м’ясо та молочні продукти.