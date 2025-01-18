Велика кількість жертв у війні проти України стане проблемою для Кім Чен Ина – Le Monde

За даними української розвідки, північнокорейські військові також використовуються як "міношукачі".

Велика кількість загиблих і поранених північнокорейських солдатів у війні проти України стане проблемою для лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це пише Le Monde.

Видання нагадує, що, за даними розвідки Південної Кореї, з 12 000 північнокорейських військовослужбовців, розгорнутих з жовтня 2024 року у Курській області рф, близько 300 були вбиті та 2700 поранені.

При цьому, як стверджував один із знешкоджених солдатів КНДР у своєму щоденнику, для боротьби з ворожимм безпілотниками північнокорейців використовують як "людську приманку": солдат виходить із схованки, щоб заманити дрон до себе, а двоє його супутників залишаються у засідці.

"Коли безпілотник зависає, його можна збити. Але часто безпілотник швидший за двох солдатів із засідки, і збивають саме людську приманку. Навіть ціною свого життя я без вагань виконуватиму накази нашого верховного вождя", - написав молодий солдат.