Велика кількість жертв у війні проти України стане проблемою для Кім Чен Ина – Le Monde
18 січня 2025, 20:55
Фото: з відкритих джерел
За даними української розвідки, північнокорейські військові також використовуються як "міношукачі".
Велика кількість загиблих і поранених північнокорейських солдатів у війні проти України стане проблемою для лідера КНДР Кім Чен Ина.
Про це пише Le Monde.
Видання нагадує, що, за даними розвідки Південної Кореї, з 12 000 північнокорейських військовослужбовців, розгорнутих з жовтня 2024 року у Курській області рф, близько 300 були вбиті та 2700 поранені.
При цьому, як стверджував один із знешкоджених солдатів КНДР у своєму щоденнику, для боротьби з ворожимм безпілотниками північнокорейців використовують як "людську приманку": солдат виходить із схованки, щоб заманити дрон до себе, а двоє його супутників залишаються у засідці.
"Коли безпілотник зависає, його можна збити. Але часто безпілотник швидший за двох солдатів із засідки, і збивають саме людську приманку. Навіть ціною свого життя я без вагань виконуватиму накази нашого верховного вождя", - написав молодий солдат.
За даними української розвідки, північнокорейські військові також використовуються як "міношукачі". Вони просуваються шеренгою на три-чотири метри один від одного. Якщо одному з них не пощастило, його або вбило миттєво, або добили. При цьому чоловікам у північнокорейських підрозділах наказано вбивати себе, аби не потрапити в полон.
"Зростаюча кількість смертей у підрозділах, відправлених на український фронт, поставила Кім Чен Ина в делікатну ситуацію. У якийсь момент йому доведеться виправдовувати присутність північнокорейських військ на українському фронті та оголосити про загибелі", - зазначає видання.
Автори вказують, що у КНДР загиблих за батьківщину вважають мучениками. І щороку вождь віддає їм шану на присвячених їм цвинтарях. За словами аналітика Коліна Цвірко, у випадку війни в Україні Кім Чен Ин має два варіанти: або відмовитися від останків своїх солдатів, як це зробив його дід Кім Ір Сен у випадку з північнокорейськими льотчиками, які загинули в Сирії під час війни Судного дня, або репатріювати їх, організувати церемонії кремації та створити нове кладовище мучеників:
"В обох випадках, щоб сім'ї загиблих не створювали проблем, він повинен буде надати їм компенсацію, або погрожувати втратою переваг, які дає їм перебування в армії, або навіть потраплянням у трудові табори".
Водночас видання стверджує, що ймовірна відправка нових підрозділів КНДР на український фронт навряд чи стане вирішальною перевагою для росії, адже, незважаючи на те, що вони мужні та навчені, ці люди не готові до сучасної війни.