Венс назвав три умови, які повинен містити мирний план між Україною та рф
22 листопада 2025, 09:55
Wikipedia
На його думку, ті хто критикують цей план, або не розуміють його, або "живуть у світі ілюзій".
Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримав новий "мирний план" Сполучених Штатів.
Про це він написав у соцмережі X.
Венс зазначив, що будь-який мирний план між Україною і росією повинен містити такі умови:
- Припинити вбивства, зберігаючи при цьому суверенітет України.
- Бути прийнятним як для росії, так і для України.
- Максимізувати шанси на те, що війна не почнеться знову.
Він додав, що всі, хто критикують нову "мирну угоду" від адміністрації США, або "неправильно розуміють її", або ж "неправильно трактують деякі критичні реалії на місці".
"Існує ілюзія, що якщо ми просто надамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, перемога буде близько. Мир не буде досягнутий невдалими дипломатами або політиками, які живуть у світі ілюзій", — написав віцепрезидент США.
Натомість, на його думку, мир може бути досягнутий "розумними людьми, які живуть у реальному світі".