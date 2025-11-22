Венс назвав три умови, які повинен містити мирний план між Україною та рф

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримав новий "мирний план" Сполучених Штатів.

Венс зазначив, що будь-який мирний план між Україною і росією повинен містити такі умови:

Він додав, що всі, хто критикують нову "мирну угоду" від адміністрації США, або "неправильно розуміють її", або ж "неправильно трактують деякі критичні реалії на місці".

"Існує ілюзія, що якщо ми просто надамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, перемога буде близько. Мир не буде досягнутий невдалими дипломатами або політиками, які живуть у світі ілюзій", — написав віцепрезидент США.

Натомість, на його думку, мир може бути досягнутий "розумними людьми, які живуть у реальному світі".