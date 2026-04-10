Венс очікує позитивних переговорів з Іраном і застерігає Тегеран від "ігор" зі США

10 квітня 2026, 17:16
Проте він застеріг іранців, щоб не пробували "гратись" зі Штатами.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс очікує, що переговори з Іраном, які мають початися сьогодні у Пакистані, будуть позитивними. Перед вильотом з Вашингтона він попередив іранських переговірників, щоб вони не намагались "грати" зі Штатами.

Про це пише Reuters.

"Ми з нетерпінням чекаємо на переговори. Я думаю, що вони будуть позитивними", — заявив Венс.

Він нагадав слова президента Дональда Трампа, який говорив, що американці "простягнуть відкриту руку", якщо іранці будуть вести переговори добросовісно.

"Якщо вони спробують грати з нами, то вони виявлять, що команда переговорників не дуже сприйнятлива [до цього]", — додав віцепрезидент США.

Раніше повідомлялось, що Трамп звинуватив Тегеран у порушенні умов угоди про двотижневе перемир’я, зокрема у перешкоджанні транзиту нафти через Ормузьку протоку. Він вимагає від Ірану припинити стягувати плату за прохід протокою. 

