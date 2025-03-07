Венс займає жорсткішу позицію, ніж Трамп, щодо угоди з Україною про корисні копалини – Bloomberg
07 березня 2025, 14:33
Wikipedia
Деякі європейські посадовці, які мали приватні зустрічі з Венсом, описують його взаємодію як професійну і менш відверто політичну, ніж його публічні виступи.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс займає більш жорстку позицію в розмовах щодо угоди з Україною про видобуток корисних копалин, ніж президент Дональд Трамп.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як пише видання, деякі європейські посадовці, які мали приватні зустрічі з Венсом, описують його взаємодію як професійну і менш відверто політичну, ніж його публічні виступи.
За даними Bloomberg, європейські чиновники, знайомі з перебігом переговорів про те, щоб згладити сварку між Трампом і президентом Володимиром Зеленським і змусити їх підписати запропоновану угоду щодо мінеральних ресурсів, сказали, що Венс часто займав жорсткішу позицію, ніж Трамп. Водночас, його підхід контрастує з думками держсекретаря Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц і посланець з питань України Кіт Келлог, які, як виявилося, займають поміркованіші позиції.
Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче укласти із президентом України Володимиром Зеленським угоду на 500 млрд доларів про доступ до рідкісноземельних ресурсів та природного газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.
Президент Зеленський заявив, що угода зі США про корисні копалини буде підписана на рівні міністрів за готовності і за умов гарантій. Наразі цей документ не готовий, щоб захистити інтерес України.