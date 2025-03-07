Венс займає жорсткішу позицію, ніж Трамп, щодо угоди з Україною про корисні копалини – Bloomberg

Деякі європейські посадовці, які мали приватні зустрічі з Венсом, описують його взаємодію як професійну і менш відверто політичну, ніж його публічні виступи.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс займає більш жорстку позицію в розмовах щодо угоди з Україною про видобуток корисних копалин, ніж президент Дональд Трамп.

Як пише видання, деякі європейські посадовці, які мали приватні зустрічі з Венсом, описують його взаємодію як професійну і менш відверто політичну, ніж його публічні виступи.

За даними Bloomberg, європейські чиновники, знайомі з перебігом переговорів про те, щоб згладити сварку між Трампом і президентом Володимиром Зеленським і змусити їх підписати запропоновану угоду щодо мінеральних ресурсів, сказали, що Венс часто займав жорсткішу позицію, ніж Трамп. Водночас, його підхід контрастує з думками держсекретаря Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц і посланець з питань України Кіт Келлог, які, як виявилося, займають поміркованіші позиції.