ПОЛІТИКА

Верховний лідер Ірану вперше визнав загибель тисяч людей під час антиурядових протестів

17 січня 2026, 14:28
Верховний лідер Ірану вперше визнав загибель тисяч людей під час антиурядових протестів
Хаменеї
Хаменеї покладає відповідальність на США та Ізраїль.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив 17 січня, що в антиурядових демонстраціях цього місяця загинули "кілька тисяч людей", вперше визнавши масштаби смертоносних заворушень.

Деякі з них були вбиті "жорстоко і нелюдяно", сказав Хаменеї, не надаючи подробиць, під час публічної зустрічі, яка транслювалася по державному телебаченню. Він звинуватив США та Ізраїль у сприянні вбивствам і заявив, що Ісламська Республіка має докази на підтвердження цього твердження.

Про це пише Bloomberg.

Він додав, що Іран не має наміру штовхати країну до війни, але не дозволить, щоб внутрішні чи міжнародні злочинці залишилися безкарними.

Він заявив, що президент США Дональд Трамп несе відповідальність за "смерті, збитки та звинувачення, які він завдав іранському народу", і що ширшою політичною метою Вашингтона є встановлення військового, політичного та економічного панування над Іраном.

Зазначена кількість жертв збігається з оцінками правозахисних організацій та інших джерел, згідно з якими загинуло близько 3500 осіб. За оцінками цих організацій, було затримано понад 22 тисячі осіб.

