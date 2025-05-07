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Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа ввести заборону на службу трансгендерів в армії

07 травня 2025, 12:07
Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа ввести заборону на службу трансгендерів в армії
Фото: @GeoffPyatt
Це рішення Верховного суду дозволить збройним силам США звільнити тисячі нинішніх трансгендерних військовослужбовців
Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа застосовувати заборону на службу трансгендерів в армії.
 
Про це повідомляє The Hill.
 
Видання нагадує, що минулого місяця Міністерство юстиції звернулося до суддів з екстреним клопотанням про скасування рішення федерального судді. Воно фактично заблокувало указ Трампа, яким він хотів заборонити трансгендерам служити в американських збройних силах.
 
Судді призупинили дію заборони доти, доки Апеляційний суд 9-го округу США не ухвалить рішення щодо апеляції адміністрації Трампа, а вищий суд не отримає змогу розглянути питання про те, чи варто слухати цю справу.
 
Президент США Дональд Трамп вважає, що трансгендери не можуть відповідати "суворим стандартам", необхідним для служби, і їхня служба загрожує боєготовності армії та згуртованості підрозділів.
 
Водночас американський аналітичний центр RAND Corporation ще 2016 року провів дослідження з цього питання. Його результати суперечать думці Трампа - центр стверджує, що служба трансгендерів не чинить негативного впливу на згуртованість підрозділів, оперативну ефективність і боєготовність.
 
Також рішення Трампа різко розкритикували групи, що представляють інтереси трансгендерних військовослужбовців.

 

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