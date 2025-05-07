Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа ввести заборону на службу трансгендерів в армії

Це рішення Верховного суду дозволить збройним силам США звільнити тисячі нинішніх трансгендерних військовослужбовців

Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа застосовувати заборону на службу трансгендерів в армії.

Про це повідомляє The Hill.

Видання нагадує, що минулого місяця Міністерство юстиції звернулося до суддів з екстреним клопотанням про скасування рішення федерального судді. Воно фактично заблокувало указ Трампа, яким він хотів заборонити трансгендерам служити в американських збройних силах.

Судді призупинили дію заборони доти, доки Апеляційний суд 9-го округу США не ухвалить рішення щодо апеляції адміністрації Трампа, а вищий суд не отримає змогу розглянути питання про те, чи варто слухати цю справу.