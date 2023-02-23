Війна в Україні триватиме ще рік – міністр оборони Британії Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що війна в Україні триватиме ще рік, адже рф демонструє зневагу до життів як українців, так і власних військових.

Про це Воллес сказав в інтерв'ю LBC.

Так, на запитання журналіста, чи будемо ми через 12 місяців знову сидіти і обговорювати війну, британський міністр відповів: "Я думаю, що будемо".

Воллес підкреслив, що президент рф володимир путін демонструє зневагу до життів своїх солдатів і перетворив армію на м'ясорубку.

"Я думаю, він не збирається зупинятися", - сказав очільник міноборони Великої Британії.

"Його триденний наступ перетворився на 365-денний наступ, і він досі не захопив і не утримав жодної з цілей. Єдиним об’єктом, який він захопив, був Херсон, який йому довелося покинути кілька місяців тому", - додав Воллес.

Також він нагадав, що росія через свою агресію в Україні – повністю ізольована, співпраці з нею певною мірою уникає навіть Китай. Утім, на думку Воллеса, це не завадить рф продовжувати війну.