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Військовий бюджет рф в 2024 році перевищив витрати всіх країн ЄС разом – FT

12 лютого 2025, 19:07
Військовий бюджет рф в 2024 році перевищив витрати всіх країн ЄС разом – FT
Фото: Генштаб ЗСУ
Загалом витрати рф на оборону минулого року зросли на понад 40 відсотків.
Витрати на оборону росії перевищують загальні оборонні бюджети всієї Європи. Загалом витрати Кремля на оборону минулого року зросли на понад 40 відсотків.
 
Про це пише Financial Times.
 
Видання пише, що військові витрати в росії, економіку якої російський диктатор путін поставив на військові рейки, зараз випереджають усі оборонні бюджети Європи разом узяті.
 
Загальні російські оборонні витрати зросли минулого року на 42 відсотки, що наразі становить - 13,1 трлн рублів. Це еквівалентно 462 млрд доларів США.
 
Для порівняння, європейські оборонні бюджети, включно з Великою Британією і країнами-членами ЄС, зросли майже на 12% минулого року до 457 млрд доларів, що є трохи менше, ніж витрати москви. Ці дані оприлюднив аналітичний центр Міжнародний інститут стратегічних досліджень (МІСД).
 
Видання зауважило, що "військовий баланс", щорічна оцінка глобального військового потенціалу і витрат на оборону, висвітлює деякі проблеми безпеки, з якими зіткнеться Європа, якщо США скоротять свою підтримку Україні і європейській обороні.
 
Водночас, за даними вдання, президент США Дональд Трамп, який пообіцяв швидко покласти край війні Росії проти України, заявив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" переговори з москвою, і поскаржився, що США витрачають занадто багато на конфлікт і європейську безпеку в цілому.
 
За прогнозами МІСД, цього року загальні російські оборонні витрати - включно з так званими добровільними платежами регіональних органів влади та компаній - зростуть ще на 13,7 відсотка і досягнуть 15,6 трлн рублів, що еквівалентно 7,5 відсотка ВВП або майже 40 відсоткам російських федеральних видатків.
 
В МІСД зауважили, що попри санкційний тиск на РФ, Москва все ще може нести витрати на війну

 

бюджетвійна в Україніросія окупанти

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