Витрати на оборону росії перевищують загальні оборонні бюджети всієї Європи. Загалом витрати Кремля на оборону минулого року зросли на понад 40 відсотків.

Видання пише, що військові витрати в росії, економіку якої російський диктатор путін поставив на військові рейки, зараз випереджають усі оборонні бюджети Європи разом узяті.

Загальні російські оборонні витрати зросли минулого року на 42 відсотки, що наразі становить - 13,1 трлн рублів. Це еквівалентно 462 млрд доларів США.

Для порівняння, європейські оборонні бюджети, включно з Великою Британією і країнами-членами ЄС, зросли майже на 12% минулого року до 457 млрд доларів, що є трохи менше, ніж витрати москви. Ці дані оприлюднив аналітичний центр Міжнародний інститут стратегічних досліджень (МІСД).

Видання зауважило, що "військовий баланс", щорічна оцінка глобального військового потенціалу і витрат на оборону, висвітлює деякі проблеми безпеки, з якими зіткнеться Європа, якщо США скоротять свою підтримку Україні і європейській обороні.

Водночас, за даними вдання, президент США Дональд Трамп, який пообіцяв швидко покласти край війні Росії проти України, заявив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" переговори з москвою, і поскаржився, що США витрачають занадто багато на конфлікт і європейську безпеку в цілому.

За прогнозами МІСД, цього року загальні російські оборонні витрати - включно з так званими добровільними платежами регіональних органів влади та компаній - зростуть ще на 13,7 відсотка і досягнуть 15,6 трлн рублів, що еквівалентно 7,5 відсотка ВВП або майже 40 відсоткам російських федеральних видатків.

В МІСД зауважили, що попри санкційний тиск на РФ, Москва все ще може нести витрати на війну