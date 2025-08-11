ВМС закликали з’ясувати долю моряків катера "Станіслав", затонулого в Чорному морі
11 серпня 2025, 11:29
Фото: facebook.com/smpopko.ksv
Судно було знищене 7 травня 2022 року під час бою за визволення острова Зміїний - стратегічного плацдарму в Чорному морі.
Військово-морські сили України звернулися до суспільства та міжнародних партнерів із закликом задіяти всі можливі інструменти для з’ясування долі чотирьох військових моряків.
Про це повідомляє ВМС України у соцмережах.
Вони зникли безвісти після затоплення десантно-штурмового катера “Станіслав” у Чорному морі.
Судно було знищене 7 травня 2022 року під час бою за визволення острова Зміїний - стратегічного плацдарму в Чорному морі.
За даними ВМС, катер зазнав влучання російської ракети. Частину екіпажу вдалося врятувати, однак місцезнаходження чотирьох військових досі невідоме.
Йдеться про матросів Олександра Сухорукова, Володимира Ляшка, Сергія Тукмачова та Владислава Костюка.
Рідні моряків уже 39 місяців домагаються розголосу та тиску на країну-агресора, аби вона підтвердила, чи перебувають захисники в полоні.
"Розголос. Тиск. Вплив міжнародних організацій та партнерів. Ми маємо задіяти всі інструменти, щоб наші хлопці повернулися до своїх рідних", - наголисили ВМС.