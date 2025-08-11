ВМС закликали з’ясувати долю моряків катера "Станіслав", затонулого в Чорному морі

Судно було знищене 7 травня 2022 року під час бою за визволення острова Зміїний - стратегічного плацдарму в Чорному морі.

Військово-морські сили України звернулися до суспільства та міжнародних партнерів із закликом задіяти всі можливі інструменти для з’ясування долі чотирьох військових моряків.

Про це повідомляє ВМС України у соцмережах.

Вони зникли безвісти після затоплення десантно-штурмового катера “Станіслав” у Чорному морі.

Судно було знищене 7 травня 2022 року під час бою за визволення острова Зміїний - стратегічного плацдарму в Чорному морі.

За даними ВМС, катер зазнав влучання російської ракети. Частину екіпажу вдалося врятувати, однак місцезнаходження чотирьох військових досі невідоме.