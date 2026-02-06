Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Втрати росії знову досягли антирекордного рівня

06 лютого 2026, 11:42
Втрати росії знову досягли антирекордного рівня
Фото: з вільного доступу
Протягом січня підтверджені ворожі втрати становили 30 618 окупантів.

У січні 2026 року росія вдруге з початку повномасштабної війни втратила солдатів більше, ніж мобілізувала.

Про це повідомляє заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Він розповів, що протягом минулого місяця у російську армію прибуло 22 000 новобранців. Водночас протягом січня підтверджені ворожі втрати становили 30 618 окупантів. Таким чином, ліквідовано на 8 618 росіян більше, ніж було мобілізовано/законтрактовано.

При цьому "Мадяр" наголосив, що кожного третього російського окупанта ліквідували саме підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

Він розповів, що протягом минулого місяця у російську армію прибуло 22 000 новобранців. Водночас протягом січня підтверджені ворожі втрати становили 30 618 окупантів. Таким чином, ліквідовано на 8 618 росіян більше, ніж було мобілізовано/законтрактовано.

При цьому "Мадяр" наголосив, що кожного третього російського окупанта ліквідували саме підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

Він додав, що протягом січня СБС уразили 1012 точок вильотів ворожих пілотів та 1404 одиниць їх обладнання, 2128 ворожих розвідувальних і ударних дронів, 478 одиниць артилерії, 80 танків, 88 БТР/БМР, 44 ЗРК/РСЗВ, 27 РЛС, 1705 одиниць логістичної техніки та ін.

"Мадяр" зауважив, що у грудні 2025 року підрозділи СБС знищили на 22% більше росіян - 12 037. За його словами, січневі показники впали через погодні умови та зниження штурмової активності ворога.

втративійнаросія окупанти

Останні матеріали

Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється