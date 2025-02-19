Якщо рф хоче демократичних виборів в Україні, вони мають пройти і в росії – Сікорський
19 лютого 2025, 21:33
Радослав Сікорський. Фото: radeksikorski.pl
Глава МЗС Польщі зазначив, що можна зупинити використання зброї, але потрібен довготривалий мир в Україні.
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на пропозицію провести вибори в Україні.
Про це повідомляє Суспільне.
"Це питання української Конституції. Але якщо росія наполягає на тому, що всі сторони переговорів повинні мати демократичний мандат, то, можливо, слід провести демократичні вибори і в Україні, і в росії", – сказав Сікорський.
Він наголосив, що Європа хоче, аби війна закінчилася визнанням міжнародних принципів щодо суверенітету і цілісності України. Також Європа несе відповідальність за військову підтримку України після закінчення війни, а також за її економічну відбудову.
Глава МЗС Польщі зазначив, що можна зупинити використання зброї, але потрібен довготривалий мир в Україні.
"І росія не може бути в такому становищі, щоб фактично відновити війну. путін і росія розуміють лише мову сильного. І угоди з рф будуть дійсними лише тоді, коли ми будемо впевнені, що росія бачить інші сторони як сильні. І саме тому нам потрібно забезпечити військову, озброєну, консолідовану Європу, щоб протистояти росії. Ми зараз розглядаємо, як ми можемо підтримати Україну в майбутньому", - зауважив Сікорський.
Міністр запевнив, що ЄС має бути обережними у відносинах з росією в майбутньому, і слід гарантувати, що такі країни, як КНДР та білорусь більше не зможуть бути активними і підтримувати свої відносини з росією так, як вони це робили в минулому.
“Ми повинні озброїтися так, щоб ми могли захиститися від будь-яких інших нападів з боку росії", - сказав очільник польської дипломатії.