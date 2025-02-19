Якщо рф хоче демократичних виборів в Україні, вони мають пройти і в росії – Сікорський

Глава МЗС Польщі зазначив, що можна зупинити використання зброї, але потрібен довготривалий мир в Україні.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на пропозицію провести вибори в Україні.

"Це питання української Конституції. Але якщо росія наполягає на тому, що всі сторони переговорів повинні мати демократичний мандат, то, можливо, слід провести демократичні вибори і в Україні, і в росії", – сказав Сікорський.

Він наголосив, що Європа хоче, аби війна закінчилася визнанням міжнародних принципів щодо суверенітету і цілісності України. Також Європа несе відповідальність за військову підтримку України після закінчення війни, а також за її економічну відбудову.