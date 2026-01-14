Якщо Україна зможе протидіяти атакам рф, для терору путіна не буде сенсу – Зеленський

Президент зазначив, що цієї ночі росія продовжила бити по українських громадах та енергетиці.

Якщо Україна зможе на 100% протидіяти атакам росії, для терору російського диктатора путіна вже не буде сенсу.

Про це повідомляє уTelegram президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що цієї ночі росія продовжила бити по українських громадах та енергетиці. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Харківщина й Херсонщина.

Основна мішень - це обʼєкти енергетики, важлива інфраструктура, яка забезпечує нормальне життя людей: тепло та світло.