ЄС і США працюють над посиленням санкцій і протидії "тіньовому флоту" рф – Макрон

17 листопада 2025, 18:55
ЄС і США працюють над посиленням санкцій і протидії
Фото: з вільного доступу
Він висловив сподівання на те, що війну вдасться завершити до 2027 року.
Французький лідер Еммануель Макрон заявив, що Євросоюз і США спільно працюють над посилення антиросійських санкцій і протидії російському "тіньовому флоту".
 
Про це повідомив французький лідер під час спільного брифінгу з президентом України.
 
Він висловив сподівання на те, що війну вдасться завершити до 2027 року. За його словами, останні місяці "були позначені рішеннями, які стали справжніми поворотними моментами".
 
Макрон зазначив, що ключове значення має об'єднання ЄС із США та ключовими партнерами для продовження тиску на рф. Французький лідер додав, що рішення про введення санкцій проти нафтових гігантів росії є "поворотним моментом". На його думку, він "почне давати свої плоди одночасно з посиленням наших дій проти російського "тіньового флоту", який фінансує понад третину російських військових дій".
 
Макрон переконаний, що в майбутньому має продовжуватися тиск і діалог у співпраці із США.
 
і свого боку, я, як і раніше, рішуче налаштований досягти цього миру. Я вважаю, що потрібно продовжувати посилювати тиск, як ми це робимо за допомогою санкцій і боротьби з "тіньовим флотом"", - заявив президент Франції.

 

