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ЄС повинен прискорити доставку зброї та боєприпасів до України – Фон дер Ляєн

04 лютого 2025, 16:07
ЄС повинен прискорити доставку зброї та боєприпасів до України – Фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Це питання перебуватиме на порядку денному протягом наступних тижнів.

ЄС протягом наступних тижнів зосередиться на поставках зброї Україні.

Про це під час виступу на щорічній конференції дипломатів ЄС повідомила президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, війна в Україні залишається центральною, а також найбільшою за наслідками кризою для майбутньої Європи. Вже незабаром повномасштабній війні виповниться чотири роки, а диктатор путін продовжує докладати зусиль, щоб змусити Україну капітулювати.
 
"І ми знаємо, що може трапитися після, тому що це відбувалося раніше. Він буде рухатися до наступних цілей, як він робив це після подій 2008 та 2014 років. Йдеться не лише про долю України, ставкою є доля Європи. Тож наш перший пріоритет - надати силу українському спротиву", - наголосила вона.
 
За словами президента Європейської комісії, від початку війни ЄС та його країни-члени надали Україні підтримку на суму 134 мільярди євро.
 
"Завдяки Українському фонду та кредиту G7 ми закрили бюджетну нестачу України на весь 2025 рік. Паралельно, ми маємо прискорити негайну доставку зброї та боєприпасів. Це буде в центрі нашої роботи протягом наступних тижнів", - зазначали вона.
ЄСвійна в Україніросія окупанти

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