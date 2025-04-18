США є третім за величиною постачальником газу в ЄС.

Публікація дорожньої карти ЄС щодо поетапної відмови від закупівель російського палива стане сигналом для компаній, аби ті купляли більше скрапленого природного газу зі США.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, інформує агенція Bloomberg.

Блок має представити свій план 6 травня.

Євросоюз наразі залежить від російського газу і далі скорочує цю залежність з 2022 року.

І Євросоюз продовжить знижувати свій імпорт, заявив Кошта.

"Це створює простір на ринку для імпорту від інших постачальників, що означає нові можливості для США", - додав президент Євроради.

Рішення ухвалюють у той час, коли ЄС вивчає можливість укладення угоди зі США для розв'язання торговельної суперечки. Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Європу купувати більше американських енергоносіїв, якщо блок хоче уникнути тарифів.

Нагадаємо, що США є третім за величиною постачальником газу в ЄС.