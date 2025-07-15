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ЄС запровадив санкції проти представників російської судової системи за порушення прав людини у рф

15 липня 2025, 19:09
ЄС запровадив санкції проти представників російської судової системи за порушення прав людини у рф
Фото: з відкритих джерел
До санкційного списку потрапили представники російської судової системи, які відіграли ключову роль у переслідуванні політвʼязня Олексія Горінова.

Рада Євросоюзу запровадила обмежувальні заходи щодо п’яти осіб, причетних до серйозних порушень прав людини та репресій проти громадянського суспільства й опозиції в росії.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
 
До санкційного списку потрапили представники російської судової системи, які відіграли ключову роль у переслідуванні політвʼязня Олексія Горінова. Його засудили до трьох років колонії суворого режиму за висловлювання щодо війни росії проти України.
 
У ЄС наголосили, що під час відбування покарання Горінова піддавали жорстокому поводженню: йому не надавали належної медичної допомоги попри тяжкий стан здоров’я, неодноразово ізолювали і позбавляли сну.
 
Запроваджені санкції передбачають заморожування активів, заборону на надання коштів, а також заборону на в’їзд до країн ЄС.
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