Єврокомісар від Угорщини заперечив причетність до шпигунського скандалу в Брюсселі

Угорський єврокомісар Олівер Варгеї заявив, що не був обізнаний про діяльність шпигунської мережі, яка, за даними журналістських розслідувань, діяла з представництва Угорщини при Європейському Союзі у Брюсселі.

Про це він сказав під час виступу в Європейському парламенті, відповідаючи на запитання депутатів, повідомляє Politico.

Варгеї наголосив, що угорські спецслужби ніколи не зверталися до нього з проханням передавати секретну або чутливу інформацію.

"Чи зверталися до мене угорські або будь-які інші служби? Ні, не зверталися", — заявив він на засіданні профільного комітету Європарламенту.

Йдеться про розслідування, оприлюднене в жовтні спільно угорським виданням Direkt36, німецьким Der Spiegel, бельгійською газетою De Tijd та іншими медіа. Журналісти стверджували, що в період із 2012 по 2018 рік угорські розвідники, прикриваючись дипломатичними посадами, намагалися проникнути в інституції ЄС і вербувати інформаторів.

Після появи цих матеріалів Варгеї вже заявляв президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що не мав інформації про такі дії. У понеділок він повторив цю позицію, відповідаючи, зокрема, на запитання депутата Європарламенту від "Зелених" Даніеля Фройнда.

Фройнд поцікавився, чи знав комісар про можливі операції, які нібито здійснювалися з постійного представництва Угорщини в ЄС, де Варгеї працював із 2011 року, а з 2015-го обіймав керівну посаду. У відповідь він знову наголосив, що дізнався про ці звинувачення лише з публікацій у пресі.

12 січня у Європейській комісії повідомили, що спеціальну робочу групу з розслідування ймовірної шпигунської діяльності Угорщини в Брюсселі вже створено і вона продовжує роботу.