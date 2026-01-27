Єврокомісія розпочала розслідування щодо X через створення оголених фото користувачів

Під час розслідування перевірять, чи виконала X свої зобов’язання згідно з цифровим законодавством ЄС.

Європейська комісія розпочала нове розслідування проти компанії X через те, що чат-бот зі штучним інтелектом Grok генерував сексуалізовані зображення користувачів.

Про це повідомили в Єврокомісії.

Під час розслідування перевірять, чи виконала X свої зобов’язання згідно з цифровим законодавством ЄС. Йдеться про вимоги щодо зменшення ризиків поширення незаконного контенту, зокрема зображень сексуального характеру, включно з контентом, який "може бути рівноцінним матеріалам сексуального насильства над дітьми".

"Недобросовісні сексуальні дипфейки жінок та дітей — це насильницька, неприйнятна форма приниження. За допомогою цього розслідування ми визначимо, чи виконала X свої юридичні зобов'язання згідно з Угодою про цифрові технології (DSA)", — заявила представниця комісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен.