Єврокомісія розпочала розслідування щодо X через створення оголених фото користувачів

27 січня 2026, 18:33
Єврокомісія розпочала розслідування щодо X через створення оголених фото користувачів
Фото: з вільного доступу
Під час розслідування перевірять, чи виконала X свої зобов’язання згідно з цифровим законодавством ЄС.
Європейська комісія розпочала нове розслідування проти компанії X через те, що чат-бот зі штучним інтелектом Grok генерував сексуалізовані зображення користувачів.
 
Про це повідомили в Єврокомісії.
 
Під час розслідування перевірять, чи виконала X свої зобов’язання згідно з цифровим законодавством ЄС. Йдеться про вимоги щодо зменшення ризиків поширення незаконного контенту, зокрема зображень сексуального характеру, включно з контентом, який "може бути рівноцінним матеріалам сексуального насильства над дітьми".
 
"Недобросовісні сексуальні дипфейки жінок та дітей — це насильницька, неприйнятна форма приниження. За допомогою цього розслідування ми визначимо, чи виконала X свої юридичні зобов'язання згідно з Угодою про цифрові технології (DSA)", — заявила представниця комісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен.
Паралельно Комісія продовжила розслідування, розпочате у грудні 2023 року, яке зосереджене на протидії поширенню незаконного контенту в ЄС та ефективності заходів, вжитих для боротьби з маніпулюванням інформацією.
 
Нагадаємо, що наприкінці 2025 року xAI додала в Grok можливість створювати сексуалізовані зображення з реальними людьми. Для цього потрібно було в коментарях під опублікованою фотографією попросити штучний інтелект "роздягти" людину, зобразивши її, наприклад, у спідній білизні.

 

