Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європейські держави виступили з попередженням щодо "тіньового флоту" рф

27 січня 2026, 13:56
Європейські держави виступили з попередженням щодо
Фото: прес-служба Чорноморського Флоту
Це певною мірою формалізує дії, які декілька європейських країн вжили протягом останніх тижнів, посилюючи тиск на танкери тіньового флоту.

Група з 14 європейських держав виступила зі спільним попередженням на адресу танкерів так званого тіньового флоту, які діють у Балтійському та Північному морях, посиливши вимоги до суден, що становлять загрозу морській безпеці.

Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві, оприлюдненій 26 січня Міністерством транспорту Великої Британії, країни наголосили, що судна можуть плавати лише під прапором однієї держави та повинні мати чинні документи про безпеку і страхування. Танкери, які не відповідають цим вимогам, будуть розглядатися як судна без громадянства на підставі норм міжнародного морського права.

Це рішення має розширити можливості європейських країн втручатися в діяльність тіньового флоту та фактично формалізує заходи, які окремі держави вже почали застосовувати в останні тижні. Основною метою є обмеження експорту російської нафти, що здійснюється з використанням таких суден.

Підписанти заяви звинуватили росію у втручанні в роботу супутникових систем позиціонування і навігації, що створює загрозу міжнародному судноплавству. Вони закликали морську спільноту розробляти альтернативні наземні системи радіонавігації як резервні, а також наголосили на неприпустимості маніпуляцій з автоматичними системами ідентифікації суден.

Серед 14 країн-підписантів — Швеція, Франція, Німеччина та Велика Британія. Вони розташовані вздовж ключових морських маршрутів, через які проходять танкери з російською нафтою Urals із портів Приморськ та Усть-Луга до Атлантичного океану.

Тіньовий флот, за оцінками, налічує близько 1500 танкерів, що перевозять нафту з росії, Ірану та Венесуели. Багато з них є застарілими, використовують фальшиві прапори та працюють з порушенням міжнародних правил. Попри санкції, росія продовжує експортувати нафту, намагаючись обходити обмеження та фінансувати війну проти України.

санкціїЄвросоюзвійна в Українітіньовий фолот рф

Останні матеріали

Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 січня 2026, 07:16
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп створив Раду миру за схемою своїх гольф-клубів. Новий інструмент корупції? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 січня 2026, 07:53
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється