Європейські держави виступили з попередженням щодо "тіньового флоту" рф
Група з 14 європейських держав виступила зі спільним попередженням на адресу танкерів так званого тіньового флоту, які діють у Балтійському та Північному морях, посиливши вимоги до суден, що становлять загрозу морській безпеці.
Про це повідомляє Bloomberg.
У заяві, оприлюдненій 26 січня Міністерством транспорту Великої Британії, країни наголосили, що судна можуть плавати лише під прапором однієї держави та повинні мати чинні документи про безпеку і страхування. Танкери, які не відповідають цим вимогам, будуть розглядатися як судна без громадянства на підставі норм міжнародного морського права.
Це рішення має розширити можливості європейських країн втручатися в діяльність тіньового флоту та фактично формалізує заходи, які окремі держави вже почали застосовувати в останні тижні. Основною метою є обмеження експорту російської нафти, що здійснюється з використанням таких суден.
Підписанти заяви звинуватили росію у втручанні в роботу супутникових систем позиціонування і навігації, що створює загрозу міжнародному судноплавству. Вони закликали морську спільноту розробляти альтернативні наземні системи радіонавігації як резервні, а також наголосили на неприпустимості маніпуляцій з автоматичними системами ідентифікації суден.
Серед 14 країн-підписантів — Швеція, Франція, Німеччина та Велика Британія. Вони розташовані вздовж ключових морських маршрутів, через які проходять танкери з російською нафтою Urals із портів Приморськ та Усть-Луга до Атлантичного океану.
Тіньовий флот, за оцінками, налічує близько 1500 танкерів, що перевозять нафту з росії, Ірану та Венесуели. Багато з них є застарілими, використовують фальшиві прапори та працюють з порушенням міжнародних правил. Попри санкції, росія продовжує експортувати нафту, намагаючись обходити обмеження та фінансувати війну проти України.