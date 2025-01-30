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Євросоюз обговорює відновлення транзиту російського газу в рамках угоди щодо України – FT

30 січня 2025, 10:31
Євросоюз обговорює відновлення транзиту російського газу в рамках угоди щодо України – FT
Фото: УНН
Відновлення дебатів про продаж газу занепокоїло деяких американських експортерів СПГ, які прагнуть укласти довгострокові угоди на постачання газу з європейськими компаніями
Європейські урядовці обговорюють, чи варто відновити продаж російського трубопровідного газу до ЄС у рамках потенційного врегулювання війни в Україні. Нібито цей крок знизить ціну на енергоносії.
 
Про це пише видання Financial Times.
 
У матеріалі йдеться, що прихильники купівлі російського газу вважають, що падіння цін на газ у Європі спонукає москву сісти за стіл переговорів і дасть сторонам привід для запровадження та підтримання режиму припинення вогню. Однак навіть попереднє обговорення цієї ідеї вже викликало відповідну реакцію найближчих союзників України в ЄС.
 
За словами джерел, ця ідея була схвалена деякими офіційними особами Німеччини та Угорщини за підтримки інших столиць, які розглядають її як спосіб зниження вартості енергоносіїв у Європі.
 
Відновлення експорту в Європу значно збільшить доходи москви. До війни на частку поставок трубопроводами з росії припадало близько 40% від загального обсягу поставок до ЄС, а найбільшим імпортером була Німеччина.
 
Відновлення поставок газу з росії трубопроводами розлютило брюссельських чиновників і дипломатів із деяких східноєвропейських країн, багато з яких протягом останніх трьох років працювали над скороченням обсягу імпорту російських енергоносіїв.
 
"Це безумство. Наскільки дурними ми маємо бути, щоб навіть думати про це як про варіант?", - сказав один із чиновників. 
 
Президент України Володимир Зеленський заявив: "Припинення гарячої фази війни має вирішальне значення... Дипломатичні рішення кращі - менше жертв, менше втрат".
 
Мета ЄС - позбутися російського викопного палива до 2027 року. Однак складне становище важкої промисловості ЄС призвело до того, що європейським країнам доводиться шукати дешевші джерела енергії. Вартість газу в Європі зазвичай у три-чотири рази вища, ніж у США.
газвійна в Україніросія окупанти

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