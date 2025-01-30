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росіяни масово тікають до Ізраїлю

30 січня 2025, 17:08
росіяни масово тікають до Ізраїлю
Фото: Галина Грицишин
Щомісяця ізраїльській паспорт отримують 2,7 тисячі громадян рф.

Від початку повномасштабної війни рф в Україні з росії виїхало 650 тисяч громадян, а кількість росіян, які емігрували до Ізраїлю за програмою репатріації єврейського населення, з 2022 року склало 95 тисяч осіб. 

Про це повідомив радник офісу ізраїльського прем'єра Дмитро Гендельман, пишуть росЗМІ.

На росіян припало дві третини міграційного потоку в Ізраїль, який становив 145 тисяч осіб за останні три роки.

Відповідно до ізраїльської статистики, щомісяця паспорт Ізраїлю отримували 2,7 тисячі росіян. 

Темпи еміграції стали рекордними з часів СРСР, коли радянське політбюро лібералізувало виїзд зі країни і і тоді виїхали близько 120 тисяч євреїв.

Крім того, великий показник еміграції був зафіксований після дефолту в кінці 1990-х, проте він виявився меншим за нинішній: близько 70 тисяч осіб у 1998-2000 роках.

Ще один пік еміграції до Ізраїлю припав на перші місяці вторгнення росії в Україну: 3,3 тисячі осіб у березні 2022 року, 3,4 тисячі у квітні, 4,4 тисячі - у травні.

 
війна в УкраїніросіяниеміграціяІзраїль

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