Захід давно цікавиться корисними копалинами України, тепер вони можуть стати платою за допомогу – CNN

Заява не стала несподіванкою, адже на Заході давно придивляються до мінеральних багатств України.

Президент США Дональд Трамп днями заявив, що хоче отримати доступ до родовищ корисних копалин в Україні в обмін на майбутню військову допомогу. І ця заява не стала несподіванкою, адже на Заході давно придивляються до мінеральних багатств України.

"Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. Вони мають чудові корисні копалини. І я хочу забезпечити безпеку корисних копалин, і вони готові це зробити", – сказав американський президент.

Примітно, що Трамп не надав жодних деталей щодо того, чого він хоче від Києва. Проте угода про поглиблення співпраці між США та Україною у сфері видобутку корисних копалин готувалася за кілька місяців до його вступу на посаду.