Захід давно цікавиться корисними копалинами України, тепер вони можуть стати платою за допомогу – CNN
04 лютого 2025, 21:55
Заява не стала несподіванкою, адже на Заході давно придивляються до мінеральних багатств України.
Президент США Дональд Трамп днями заявив, що хоче отримати доступ до родовищ корисних копалин в Україні в обмін на майбутню військову допомогу. І ця заява не стала несподіванкою, адже на Заході давно придивляються до мінеральних багатств України.
Про це пише CNN.
"Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. Вони мають чудові корисні копалини. І я хочу забезпечити безпеку корисних копалин, і вони готові це зробити", – сказав американський президент.
Примітно, що Трамп не надав жодних деталей щодо того, чого він хоче від Києва. Проте угода про поглиблення співпраці між США та Україною у сфері видобутку корисних копалин готувалася за кілька місяців до його вступу на посаду.
"У меморандумі про взаєморозуміння, підготовленому за адміністрації Байдена минулого року, йдеться про те, що США сприятимуть інвестиційним можливостям в українських гірничодобувних проектах для американських компаній в обмін на створення Києвом економічних стимулів та впровадження належних ділових та екологічних практик", – йдеться у матеріалі.
Зазначається, що подібну угоду Україна має і з Європейським Союзом. Її було підписано ще в 2021 році.
Партнер київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Адам Мицик каже, що хоча метою угоди незмінно є забезпечення критично важливих поставок мінеральних ресурсів з України, підхід Трампа виглядає більш трансакційним.
"Поки що невідомо, якої форми може набути така угода, але в інтересах України для її післявоєнного відновлення та довгострокових економічних перспектив було б максимально збільшити переробку та створення вартості будь-яких видобутих в Україні корисних копалин українськими компаніями", – зазначив він у коментарі CNN.
Хоча Трамп у своїй заяві використав термін "корисні копалини", незрозуміло, чи мав він на увазі саме рідкісноземельні мінерали. Україна не має глобально значущих запасів рідкоземельних мінералів. При цьому вона має одні з найбільших у світі родовищ графіту, літію, титану, берилію та урану. І за класифікацією США, вони належать до критично важливих мінералів. Наголошується, що деякі з цих родовищах знаходяться на тимчасово окупованих росією територіях.