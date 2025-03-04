Захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю самої Європи – глава МЗС Чехії
04 березня 2025, 14:07
Фото: gettyimages.com
Так він відреагував на припинення Трампом військової допомоги Україні.
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю самої Європи.
Про це він написав у соцмережі Х.
“Президент Трамп пообіцяв своїм виборцям покласти край війні, тому ми не повинні бути дуже здивовані. Для нас це ще один доказ того, що захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю Європи, і ми повинні підходити до цього відповідно”, – йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що чеський уряд збільшив витрати на оборону.
“Ми продовжуватимемо це робити, щоб гарантувати безпеку Чеської Республіки. Ми також продовжуватимемо переговори з нашими партнерами, включно з Україною, для досягнення сталого миру в Європі”, наголосив Ліпавський.