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Захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю самої Європи – глава МЗС Чехії

04 березня 2025, 14:07
Захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю самої Європи – глава МЗС Чехії
Фото: gettyimages.com
Так він відреагував на припинення Трампом військової допомоги Україні.
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю самої Європи. 
 
Про це він написав у соцмережі Х. 
 
Президент Трамп пообіцяв своїм виборцям покласти край війні, тому ми не повинні бути дуже здивовані. Для нас це ще один доказ того, що захист Європи від російського імперіалізму є передусім відповідальністю Європи, і ми повинні підходити до цього відповідно”, – йдеться у повідомленні.
 
Він зазначив, що чеський уряд збільшив витрати на оборону.
 
Ми продовжуватимемо це робити, щоб гарантувати безпеку Чеської Республіки. Ми також продовжуватимемо переговори з нашими партнерами, включно з Україною, для досягнення сталого миру в Європі”, наголосив Ліпавський.
Чехіявійна в Україніросія окупанти

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