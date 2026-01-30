Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого

30 січня 2026, 15:33
Засідання у форматі
Засідання пройде в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
Контактна група з питань оборони України збереться в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 12 лютого.
 
Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
 
"У четвер, 12 лютого 2026 року, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", - повідомили у Альянсі.
 
Тим часом, як повідомила минулого тижня прем’єр-міністр Юлія Свириденко, Україна і партнери готуються до проведення засідання "Енергетичного Рамштайну" у форматі G7+.
 
Рамштайнвійна в Україніросія окупанти

