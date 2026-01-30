Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого

Засідання пройде в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Контактна група з питань оборони України збереться в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 12 лютого.

"У четвер, 12 лютого 2026 року, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", - повідомили у Альянсі.

Тим часом, як повідомила минулого тижня прем’єр-міністр Юлія Свириденко, Україна і партнери готуються до проведення засідання "Енергетичного Рамштайну" у форматі G7+.