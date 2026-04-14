Зеленський анонсував запуск нафтопроводу "Дружба"

14 квітня 2026, 17:31
Фото: з вільного доступу
Україна чекає на виконання зобов'язань із боку Угорщини, сказав президент.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ремонт нафтопроводу "Дружба" просувається за графіком, а також прокоментував відносини з Угорщиною і готовність до зустрічі з новим прем'єром.
 
Про це стало відомо із трансляції Офісу Президента України.
 
Зеленський повідомив, що до кінця квітня нафтопровід буде частково відновлений і зможе працювати.
 
Він уточнив, що не всі резервуари вдасться відремонтувати в ці строки, оскільки це більш тривалий процес, однак для функціонування системи цього буде достатньо. За його словами, Україна розраховує, що завершення робіт збіжиться з виконанням зобов'язань країнами Європейського Союзу, насамперед Угорщиною, яка раніше блокувала важливі для Києва рішення.
 
Президент наголосив, що Україна налаштована на співпрацю з Угорщиною, відзначивши добрі відносини між народами двох країн і важливість їхнього збереження. Він заявив, що взаємодія з новим керівництвом має будуватися на прагматизмі, домовленостях, співпраці та взаємній повазі, що посилює обидві сторони.
 
Також Зеленський нагадав, що вибори в Угорщині відбулися в неділю, 12 числа, і народ країни зробив свій вибір, назвавши символічним збіг цієї дати з Великоднем в Україні. Глава держави заявив про готовність зустрітися з Петером Мадяром, щойно новий прем'єр-міністр буде до цього готовий.
 
Він додав, що обговорювалися варіанти поїздки в Європу через Німеччину, проте Україна також запропонувала власний транспорт, зазначивши, що дорога займе близько 11-12 годин, але така можливість залишається відкритою.
