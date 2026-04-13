Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський доручив Умєрову підготувати до підписання нові безпекові угоди

13 квітня 2026, 14:33
Зеленський доручив Умєрову підготувати до підписання нові безпекові угоди
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент повідомив, що триває підготовка основи для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі.
Президент Володимир Зеленський доручив секретару РНБО Рустему Умєрову підготувати до підписання нові безпекові угоди.
 
Про це глава держави повідомив у Telegram.
 
"Готуємо основу й для більш глибоких безпекових домовленостей у Європі – вже на цьому тижні розраховуємо досягти результатів", – зазначив президент.
 
Він доручив секретарю РНБО України фіналізувати драфти кількох нових безпекових угод і готувати їх до підписання. Умєров також доповів Володимиру Зеленському про підсумки першого етапу роботи з нашими партнерами в регіоні Близького Сходу та Перської Затоки. На цьому етапі Україна перебуває в комунікації щодо безпеки із Саудівською Аравією, Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном. Також є запити щодо взаємодії з Іраком. 
 
"Сьогодні обговорили потенціал спільної роботи з державами Кавказу, а також Східної та Південно-Східної Азії. Є змістовні запити від держав Африки", – йдеться у повідомленні.
 
Зеленський підкреслив важливість визнання української військової експертизи.
 
"Бойовий досвід наших воїнів стає сильною частиною захисту партнерів. Кожен народ заслуговує на безпеку, і ми готові оперативно та дієво підтримувати тих, хто підтримує нашу державу й незалежність. Це стосується захисту від ударних та інших типів дронів у небі, а також вирішення безпекових завдань на морі – український досвід у Чорному морі може бути застосований і на інших глобально важливих морських шляхах", – сказав він.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється