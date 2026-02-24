Зеленський прокоментував чутки про бажання Трампа закінчити війну до Дня незалежності США
24 лютого 2026, 21:07
Президент Володимир Зеленський заявив, що для нього це "нова інформація".
Американське видання Bloomberg писало, ніби США прагнуть укласти угоду щодо війни в Україні до 4 липня — 250-ї річниці незалежності США. Президент Володимир Зеленський заявив, що для нього це "нова інформація".
Про це глава держави сказав під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна — країни Північної Європи та Балтії.
"Що стосується 4 липня те, що США або президент Трамп хоче закінчити війну — я можу тільки підтримати. Для мене це нова інформація", — сказав президент.
За його словами, під час перемовин в Абу-Дабі та Швейцарії йшлося про бажання з боку США закінчити війну в Україні якнайшвидше. Зеленський зазначив, що Україна завжди підтримувала швидке завершення війни, однак не на умовах передачі частини територій росії.
Раніше Bloomberg з посиланням на посадовців із Європи та НАТО писало, ніби США наполягають на укладенні мирної угоди між рф та Україною до 4 липня, коли в США святкуватимуть 250-ту річницю незалежності.
Однак, співрозмовники видання зауважили, що немає жодних ознак того, що глава рф володимир путін готовий укласти угоду.