Зеленський прокоментував чутки про бажання Трампа закінчити війну до Дня незалежності США

24 лютого 2026, 21:07
Зеленський прокоментував чутки про бажання Трампа закінчити війну до Дня незалежності США
Президент Володимир Зеленський заявив, що для нього це "нова інформація".
Американське видання Bloomberg писало, ніби США прагнуть укласти угоду щодо війни в Україні до 4 липня — 250-ї річниці незалежності США. Президент Володимир Зеленський заявив, що для нього це "нова інформація".
 
Про це глава держави сказав під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна — країни Північної Європи та Балтії.
 
"Що стосується 4 липня те, що США або президент Трамп хоче закінчити війну — я можу тільки підтримати. Для мене це нова інформація", — сказав президент.
 
За його словами, під час перемовин в Абу-Дабі та Швейцарії йшлося про бажання з боку США закінчити війну в Україні якнайшвидше. Зеленський зазначив, що Україна завжди підтримувала швидке завершення війни, однак не на умовах передачі частини територій росії.
 
Раніше Bloomberg з посиланням на посадовців із Європи та НАТО писало, ніби США наполягають на укладенні мирної угоди між рф та Україною до 4 липня, коли в США святкуватимуть 250-ту річницю незалежності.
 
Однак, співрозмовники видання зауважили, що немає жодних ознак того, що глава рф володимир путін готовий укласти угоду.

 

