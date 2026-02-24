Секретар РНБО Умєров зустрівся із главою МЗС Туреччини

Говорили про тристоронні перемовини в Женеві.

Секретар РНБО України Рустем Умєров провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це Умєров повідомив у Telegram.

За словами Умєрова, він поінформував турецьку сторону про перебіг останніх переговорів у Женеві та ознайомив із поточною безпековою ситуацією в Україні. Посадовці обговорили координацію спільних кроків, перспективи дипломатичного врегулювання і гуманітарні питання.

Секретар РНБО подякував Туреччині за України і окремо відзначив стратегічне значення рішення Анкари у 2022 році про закриття проток Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів, що стало ключовим фактором безпеки в Чорноморському регіоні.