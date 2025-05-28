Зеленський візьме участь у саміті держав східного і північного флангів НАТО у Вільнюсі

2 червня відбудеться Вільнюський саміт НАТО

У Литві 2 червня відбудеться Вільнюський саміт, на який запрошено лідерів держав східного та північного флангів НАТО.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу президента Литви.

До Вільнюса прибудуть представники так званої Бухарестської дев'ятки (Болгарії, Угорщини, Латвії, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії та Естонії), країн Північної Європи (Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції) та України.