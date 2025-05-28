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Зеленський візьме участь у саміті держав східного і північного флангів НАТО у Вільнюсі

28 травня 2025, 14:33
Зеленський візьме участь у саміті держав східного і північного флангів НАТО у Вільнюсі
Фото: з вільного доступу
2 червня відбудеться Вільнюський саміт НАТО
У Литві 2 червня відбудеться Вільнюський саміт, на який запрошено лідерів держав східного та північного флангів НАТО.
 
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу президента Литви.
 
До Вільнюса прибудуть представники так званої Бухарестської дев'ятки (Болгарії, Угорщини, Латвії, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії та Естонії), країн Північної Європи (Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції) та України.
 
У саміті також візьме участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
 
Під час зустрічі обговорюватимуться питання зміцнення безпеки та оборони східного флангу Альянсу, а також підготовка до саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі. З президентом Зеленським планується обговорити подальшу підтримку України.

 

війна в Україніросія окупантиНАТО

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