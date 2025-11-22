Зеленський затвердив склад української делегації для участі у 34 сесії Міжнародної морської організації

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у 34 сесії Асамблеї Міжнародної морської організації (IMO), яка проходитиме з 24 листопада по 3 грудня в Лондоні.

Головою делегації призначено віцепрем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Заступником глави делегації став Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний, який також є постійним представником України при IMO.

До складу делегації увійшли радники та посадовці Міністерства закордонних справ і Міністерства розвитку громад та територій, а також керівники Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.