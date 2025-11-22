Зеленський затвердив склад української делегації для участі у 34 сесії Міжнародної морської організації
22 листопада 2025, 10:57
Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у 34 сесії Асамблеї Міжнародної морської організації (IMO), яка проходитиме з 24 листопада по 3 грудня в Лондоні.
Про це стало відомо з розпорядження №126/2025-рп від 21 листопада опублікованого на сайті Офісу президента.
Головою делегації призначено віцепрем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.
Заступником глави делегації став Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії Валерій Залужний, який також є постійним представником України при IMO.
До складу делегації увійшли радники та посадовці Міністерства закордонних справ і Міністерства розвитку громад та територій, а також керівники Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.
Голові делегації дозволено за погодженням із МЗС вносити зміни до складу делегації та залучати експертів для участі в роботі Асамблеї.
Українська делегація також уповноважена брати участь у переговорах і прийнятті рішень IMO.
Міжнародна морська організація — це спеціалізована установа ООН, діяльність якої спрямована на забезпечення безпеки мореплавства, захист довкілля від забруднення суднами та встановлення міжнародних стандартів судноплавства. Україна є членом IMO з 1994 року.