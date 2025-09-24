Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Журналісти пояснили, що може означати різка зміна риторики Трампа – The Telegraph

24 вересня 2025, 10:57
Журналісти пояснили, що може означати різка зміна риторики Трампа – The Telegraph
Журналісти зазначили, що виступ Трампа на Генеральній Асамблеї і його подальший пост ясно дали зрозуміти, що він не вражений нездатністю росії перемогти слабшого супротивника
Президент США Дональд Трамп представив нову, вражаючу позицію щодо війни в Україні, заявивши, що вона в силах повернути всі свої окуповані росією землі.
 
Про це пише The Telegraph.
 
Ця приголомшлива заява глави Білого дому була зроблена після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
 
Цьому передували два дні м'якої дипломатії під час його візиту до Великої Британії, коли король Чарльз III м'яко нагадав Трампу на банкеті у Віндзорському замку, що "тиранія знову загрожує Європі".
 
Видання зазначило, що експерти зробили висновок, що Трамп справді приголомшив зміною позиції щодо України.
 
"Але чи справді Трамп втомився від російського диктатора путіна? Зрештою, він неодноразово говорив теплі слова Трампу, одночасно атакуючи Україну ракетами і безпілотниками. Невже він тепер і справді підтримує Україну та лідера, якого колись принизив в Овальному кабінеті?", - написало видання.
 
Журналісти зазначили, що виступ Трампа на Генеральній Асамблеї і його подальший пост ясно дали зрозуміти, що він не вражений нездатністю росії перемогти слабшого супротивника.
 
"У будь-якому разі, я бажаю обом країнам усього найкращого. Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею все, що хоче. Удачі всім!", - обтічно написав Трамп у соцмережі.
 
"Дивіться далі заголовків, і ця заява - урок правильного посилу. Замість того, щоб обіцяти нову підтримку Україні або активізувати дії щодо рф, Трамп передає все в руки Європи і НАТО", - пояснили журналісти.
 
Вони підкреслили, що немає жодних натяків на додаткову підтримку України або на те, що він ще більше покарає москву.
 
"Його єдине зобов'язання - продовжувати продавати зброю союзникам. Навряд чи це переломний момент. Поставивши на карту свою репутацію, щоб привезти путіна на Аляску для переговорів, і поставивши себе в центр переговорів, Трамп засвоїв непростий урок: закінчити війну складно. Схоже, з нього вистачить", - зазначило видання.

 

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

