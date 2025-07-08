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ЗСУ відновили позиції та утримують території у Курській і Бєлгородській областях рф – Сирський

08 липня 2025, 13:13
ЗСУ відновили позиції та утримують території у Курській і Бєлгородській областях рф – Сирський
Фото Міністерства оборони України
Сирський наголосив на активних діях українських сил в обороні — зокрема, щодо недопущення просування армії рф вглиб оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках
Сили оборони відновили позиції та утримують території у Курській і Бєлгородській областях росії.
 
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
 
Він взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. За його словами, основну увагу зосередили на найбільш інтенсивних напрямках — Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському. Лише за минулу добу на фронті сталося 188 бойових зіткнень. Загальні втрати російських військ склали понад тисячу осіб.
 
Сирський наголосив на активних діях українських сил в обороні — зокрема, щодо недопущення просування армії рф вглиб оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках, а також його виходу на адміністративні межі Дніпропетровської області.
 
Окремий акцент зробив на відновленні позицій та утриманні територій у прикордонних Курській і Бєлгородській областях росії. За його словами, в цьому районі українські сили продовжують сковувати велике угруповання російських солдат, "яке не матиме там спокою".
 
Крім того, під час засідання обговорили розвиток безпілотної складової — зокрема для захисту тилових міст, стримування штурмів та ударів DeepStrike по території росії. Сирський повідомив, що формуються нові екіпажі дронів-перехоплювачів, триває навчання винищувачів, а потреба армії у високотехнологічних БпЛА залишається високою.
ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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