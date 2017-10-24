ПОЛІТИКА НОВИНИОбраний канцлер Австрії Себастьян Курц, прибувши в Брюссель на саміт Європейського союзу, відмовився від привітання з боку голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, який спробував поцілувати його в щоку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Австрійський канцлер Курц "уникнув" поцілунку Юнкера
31-річний Курц став наймолодшим канцлером в історії Австрії
Фото: AFP
Кадри публікує Ruptly, відео є на Youtube.
31-річний Курц став наймолодшим канцлером в історії Австрії. Консерватори з Австрійської народної партії, головою якої є Курц, здобули перемогу на виборах до Національної ради Австрії (нижня палата парламенту), що пройшли 15 жовтня, нагадує Lenta.ru.
До травня цього року Курц очолював молодіжне відділення партії австрійських консерваторів, але тепер він став не тільки наймолодшим її керівником, а й за підсумками виборів до Національної ради отримав мандат на створення урядової коаліції, повідомляє Deutsche Welle.
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24 10 2017 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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