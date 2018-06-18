Держдеп США закликав Росію звільнити 150 політичних і релігійних в'язнів
Про це йдеться у заяві для преси, опублікованій на сайті Державного департаменту США в понеділок.
У заяві відзначається, що російський уряд, згідно з даними авторитетних правозахисних організацій, утримує понад 150 осіб, ідентифікованих як політичні чи релігійні в’язні.
"Ми особливо стурбовані здоров'ям чотирьох незаконно ув’язнених українців, які зараз голодують – Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Шумкова та Володимира Балуха", - ідеться у заяві Держдепу.
"Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх тих, кого називають політичними або релігійними ув'язненими, і припинити використання правової системи для придушення інакомислення і мирної релігійної практики", - йдеться в заяві.
У заяві також згадуються громадяни інших країн, переслідуваних Росією за релігійні переконання.
Нагадаємо, що Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою звільнити українця Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких утримують у Росії.
Як відомо, у Росії та окупованому Криму утримуються 64 українських політв'язні, звільнення яких вимагає Олег Сенцов.
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