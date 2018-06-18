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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Держдеп США закликав Росію звільнити 150 політичних і релігійних в'язнів

У США стурбовані здоров'ям чотирьох незаконно ув’язнених українців
Державний департамент США глибоко стурбований зростанням кількості політичних та релігійних в'язнів у Росії та закликає терміново звільнити цих людей.
Держдеп США закликав Росію звільнити 150 політичних і релігійних в Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у заяві для преси, опублікованій на сайті Державного департаменту США в понеділок.

У заяві відзначається, що російський уряд, згідно з даними авторитетних правозахисних організацій, утримує понад 150 осіб, ідентифікованих як політичні чи релігійні в’язні.

"Ми особливо стурбовані здоров'ям чотирьох незаконно ув’язнених українців, які зараз голодують – Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Шумкова та Володимира Балуха", - ідеться у заяві Держдепу.

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх тих, кого називають політичними або релігійними ув'язненими, і припинити використання правової системи для придушення інакомислення і мирної релігійної практики", - йдеться в заяві.

У заяві також згадуються громадяни інших країн, переслідуваних Росією за релігійні переконання.

Нагадаємо, що Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою звільнити українця Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких утримують у Росії.

Як відомо, у Росії та окупованому Криму утримуються 64 українських політв'язні, звільнення яких вимагає Олег Сенцов.

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18 06 2018 21:32
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