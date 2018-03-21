Джонсон порівняв ЧС-2018 в Росії з Олімпіадою у нацистській Німеччині
Про це повідомляє The Guardian.
Джонсон, виступаючи на засіданні спеціального комітету у закордонних справах, відреагував на зауваження депутата-лейбориста Єна Остіна, який закликав до того, щоб Британія взагалі вийшла з ЧС-2018.
"Путін збирається використати його так само, як Гітлер використав Олімпіаду 1936 року", - сказав Остін."Я думаю, що ваша характеристика того, що відбудеться в Москві, Чемпіонат світу.... так, я думаю, що порівняння з 1936 роком безумовно правильне", - сказав Джонсон.
"Якщо чесно, то це огидна перспектива, думати про те, як Путін прославляється за допомогою цієї спортивної події", - додав він.
Однак, глава МЗС Британії заявив, що на його думку, це буде несправедливо забороняти англійській команді брати участь в ЧС-2018.
Зазначимо, що в МЗС РФ заявили, що глава британського МЗС Борис Джонсон, який порівняв ЧС-2018 в Росії з Олімпіадою у нацистській Німеччині, "отруєний отрутою ненависті і злоби, непрофесіоналізму і тому хамства".
"Тепер немає ні найменших сумнівів, що всі дії Лондона в російському напрямку пов'язані з одним - створити образ ворога, придумавши для цього будь-які, навіть найабсурдніші підстави. Очевидний курс британських політиків на повноформатний бойкот ЧС з футболу в Росії. Але якою ціною? Ціною провокацій і образ, зіштовхування країн і народів, підриву міжнародного миру і стабільності?" - на своїй сторінці у Facebook написала речниця МЗС РФ Марія Захарова.
"Очевидно, що він (Джонсосн) отруєний отрутою ненависті і злоби, непрофесіоналізму і тому хамства. Страшно про це згадувати, але ця людина є представником політичного керівництва ядерної держави, яка несе особливу відповідальність за дії на міжнародній арені і збереження миру", - додала Захарова.
Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Лондон розглядає можливість колективного бойкоту чемпіонату світу з футболу, який відбудеться цього року в Росії, через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля.
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