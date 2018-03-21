Джонсон порівняв ЧС-2018 в Росії з Олімпіадою у нацистській Німеччині

"Огидна перспектива, думати про те, як Путін прославляється за допомогою цієї спортивної події"

Глава МЗС Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін буде прославляти себе на Чемпіонаті Світу з футболу цього літа таким же чином, як і Адольф Гітлер на Олімпійських Іграх у Берліні в 1936 році.

Про це повідомляє The Guardian.

Джонсон, виступаючи на засіданні спеціального комітету у закордонних справах, відреагував на зауваження депутата-лейбориста Єна Остіна, який закликав до того, щоб Британія взагалі вийшла з ЧС-2018.

"Путін збирається використати його так само, як Гітлер використав Олімпіаду 1936 року", - сказав Остін."Я думаю, що ваша характеристика того, що відбудеться в Москві, Чемпіонат світу.... так, я думаю, що порівняння з 1936 роком безумовно правильне", - сказав Джонсон.

"Якщо чесно, то це огидна перспектива, думати про те, як Путін прославляється за допомогою цієї спортивної події", - додав він.

Однак, глава МЗС Британії заявив, що на його думку, це буде несправедливо забороняти англійській команді брати участь в ЧС-2018.

Зазначимо, що в МЗС РФ заявили, що глава британського МЗС Борис Джонсон, який порівняв ЧС-2018 в Росії з Олімпіадою у нацистській Німеччині, "отруєний отрутою ненависті і злоби, непрофесіоналізму і тому хамства".

"Тепер немає ні найменших сумнівів, що всі дії Лондона в російському напрямку пов'язані з одним - створити образ ворога, придумавши для цього будь-які, навіть найабсурдніші підстави. Очевидний курс британських політиків на повноформатний бойкот ЧС з футболу в Росії. Але якою ціною? Ціною провокацій і образ, зіштовхування країн і народів, підриву міжнародного миру і стабільності?" - на своїй сторінці у Facebook написала речниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Очевидно, що він (Джонсосн) отруєний отрутою ненависті і злоби, непрофесіоналізму і тому хамства. Страшно про це згадувати, але ця людина є представником політичного керівництва ядерної держави, яка несе особливу відповідальність за дії на міжнародній арені і збереження миру", - додала Захарова.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Лондон розглядає можливість колективного бойкоту чемпіонату світу з футболу, який відбудеться цього року в Росії, через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля.