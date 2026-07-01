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росія та Китай таємно провели військові навчання – Reuters

01 липня 2026, 18:11
росія та Китай таємно провели військові навчання – Reuters
Фото: з вільного доступу
Навчання відбулися у листопаді 2025 року на одному з військових об'єктів у Пекіні.

росія та Китай у 2025 році провели закриті спільні військові навчання, пов'язані з досвідом війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Навчання відбулися у листопаді 2025 року на одному з військових об'єктів у Пекіні. У них брали участь представники збройних сил росії та Китаю, зокрема щонайменше четверо генералів із двох країн.
 
Reuters із посиланням на власні джерела стверджує, що проведення навчань особисто схвалив міністр оборони рф Андрій Білоусов. Агентство також повідомило, що ознайомилося з внутрішнім російським документом, у якому міститься посилання на наказ білоусова, підписаний у серпні 2025 року. Згідно з ним, делегацію Збройних сил рф направили до Китаю для участі в навчальних заходах на об'єктах Народно-визвольної армії Китаю.
 
За даними Reuters, одним із курсів став тритижневий семінар, присвячений питанням радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Крім того, у розпорядженні агентства опинилися два звіти з фотографіями, на яких, як стверджується, російські військові слухають лекції китайського інструктора, оглядають модель ядерного реактора та проходять підготовку з питань хімічної й радіаційної розвідки, а також захисту вентиляційних систем від забруднення.
Співрозмовники Reuters зазначили, що участь у навчаннях високопоставлених військових із двох країн викликала занепокоєння серед європейських партнерів.
 
Водночас Міністерство закордонних справ Китаю заперечило інформацію про проведення таємної підготовки російських військових на території країни. У Пекіні заявили, що такі повідомлення є спробою перекласти на Китай відповідальність за війну в Україні.

 

РосіяКитайнавчання військових

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